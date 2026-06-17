СК возбудил дело в связи с атакой ВСУ на автобус с детьми в Брянской области

СК возбудил уголовное дело о теракте в связи с атакой ВСУ на автобус с детьми

Официальный представитель Следственного комитета (СК) России Светлана Петренко заявила о возбуждении уголовного дела о теракте в связи с атакой украинских войск в Брянской области на пассажирский автобус с детьми из Белоруссии. Об этом сообщила пресс-служба СК РФ в Telegram-канале.

Следствие установило, что 17 июня украинские военные на трассе А240 в Брянской области атаковали с помощью ударного беспилотника двухэтажный автобус детско-юношеской спортивной школы № 2 города Речицы, который следовал из Белоруссии по маршруту Гомель – Геленджик.

В автобусе находились 44 человека, 28 из которых дети-спортсмены, направлявшиеся на отдых. По предварительным данным, в результате атаки не выжила одна женщина, шесть человек были ранены и госпитализированы.

Утром 17 июня украинский беспилотник также атаковал автомобиль в Грайворонском округе Белгородской области. В результате удара женщина получила минно-взрывную травму и осколочные ранения руки и ноги. Бойцы самообороны доставили пострадавшую в Грайворонскую центральную районную больницу.

Ранее в Белгородской области от удара дрона в частном доме пострадали ребенок и взрослый.