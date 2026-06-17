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Политика

Минск потребовал от Киева объяснений из-за удара БПЛА по автобусу в Брянской области

МИД Белоруссии потребовал от Киева объяснений после атаки в Брянской области
Telegram-канал «Егор Ковальчук»

МИД Белоруссии осудил атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) на автобус с белорусскими детьми в Брянской области и потребовал от Киева объяснений. Об этом заявил пресс-секретарь белорусского министерства иностранных дел Руслан Варанков, его слова приводит БелТА.

«Расцениваем это как очередной акт терроризма против мирного населения. Требуем от украинской стороны исчерпывающих объяснений», — сказал он.

Также Белорусская федерация футбола уведомила ФИФА и УЕФА об инциденте с автобусом в Брянской области.

17 июня ударный беспилотник ВСУ атаковал на трассе А-240 двухэтажный автобус детско-юношеской спортивной школы №2 города Речицы, следовавший по маршруту Гомель — Геленджик. В автобусе находились 44 человека, в том числе 28 детей-спортсменов. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте.

Белорусский депутат Олег Гайдукевич считает, что Украина на фоне неудач пытается втянуть в конфликт Белоруссию и всю Европу.

Ранее российский посол в Минске обвинил ВСУ в прицельном ударе по автобусу с детьми.

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