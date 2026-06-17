Украину заподозрили в намерении расширить зону конфликта на всю Европу

Украина на фоне неудач пытается втянуть в конфликт Белоруссию и всю Европу. Об этом заявил в Telegram-канале зампредседателя постоянной комиссии по международным делам нижней палаты белорусского парламента Олег Гайдукевич, комментируя удар по автобусу с детской футбольной командой из Белоруссии в Брянской области.

Рост фактов экстремизма со стороны Киева он объяснил неудачами на фронте, отметив, что в ближайшее время фактов терроризма и экстремизма будет больше.

«Попытаться расширить зону конфликта, включив туда Беларусь и всю Европу, потому что одна Беларусь туда не включится», — добавил он.

До этого врио губернатора региона Егор Ковальчук в своем канале в мессенджере «Макс» сообщил, что атаке украинского беспилотника в Брянской области подвергся автобус с детской футбольной командой из Гомеля, направлявшейся на отдых в Геленджик. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о теракте.

Ранее Лукашенко заявил о недопустимости вовлечения белорусского государства в конфликт на Украине.