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Общество

Стало известно о состоянии пострадавших при ударе ВСУ по автобусу в Брянской области

Минздрав: ребенок находится в тяжелом состоянии после атаки ВСУ на автобус
Shutterstock

Пострадавшие в результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на автобус в Брянской области находятся в состоянии средней тяжести. Об этом сообщил помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов, передает РИА Новости.

«Состояние одного ребенка врачи оценивают как тяжелое, остальные пострадавшие в состоянии средней тяжести», — сказал он.

Он отметил, что всего было госпитализировано семь человек, в том числе пять детей. По словам Кузнецова, оказание медицинской помощи пострадавшим координирует Федеральный центр медицины катастроф Минздрава России.

До этого врио губернатора региона Егор Ковальчук в своем канале в «Максе» сообщил, что атаке украинского беспилотника в Брянской области подвергся автобус с детской футбольной командой из Гомеля, направлявшейся на отдых в Геленджик. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о теракте.

Ранее свыше 40 беспилотников попытались атаковать регионы России .

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