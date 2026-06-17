Дрон ВСУ атаковал автобус с белорусскими детьми в Брянской области

Автобус с детской футбольной командой из Гомеля, направлявшейся на отдых в Геленджик, подвергся атаке беспилотника самолетного типа в Брянской области. Об этом сообщил врио губернатора региона Егор Ковальчук в своем канале в «Максе».

По его словам, атаку на автобус совершили военнослужащие ВСУ с использованием БПЛА самолетного типа. В момент происшествия в автобусе находилась гомельская детская футбольная команда, следовавшая на отдых в Геленджик.

Этим же утром беспилотник атаковал автомобиль в Грайворонском округе Белгородской области. В результате удара женщина получила минно-взрывную травму и осколочные ранения руки и ноги. Бойцы самообороны доставили пострадавшую в Грайворонскую центральную районную больницу, где ей оказывают необходимую медицинскую помощь.

Накануне ВСУ с помощью беспилотных летательных аппаратов атаковали территорию Ярославской области, а в Некоузском округе пострадала жительница Москвы.

Ранее ВСУ атаковали мосты в Херсонской области.