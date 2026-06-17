В Киеве отвергли обвинения в атаке БПЛА на автобус в Брянской области

Страна.ua: генштаб ВСУ отрицает обвинения в атаке БПЛА на автобус под Брянском

Генштаб Вооруженных сил Украины (ВСУ) отрицает все обвинения со стороны Белоруссии и России в нанесении удара беспилотником по автобусу в Брянской области, в котором ехала белорусская детская футбольная команда. Об этом сообщает «Страна.ua».

«В указанный период Силы обороны Украины не применяли беспилотные летательные аппараты по целям на территории Брянской области», — заявили в Киеве.

По их словам, подобные заявления являются не чем иным, как «очередной информационной провокацией Кремля».

До этого МИД Белоруссии осудил атаку ВСУ на автобус с белорусскими детьми в Брянской области и потребовал от Киева объяснений.

Врио губернатора региона Егор Ковальчук в своем канале в «Максе» сообщил, что 17 июня атаке украинского беспилотника на трассе А240 в Брянской области подвергся двухэтажный автобус с детско-юношеской спортивной школы № 2 города Речицы, который следовал из Белоруссии по маршруту Гомель — Геленджик.

В автобусе находились 44 человека, 28 из них — дети-спортсмены. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о теракте. Белорусский депутат Олег Гайдукевич считает, что Украина на фоне неудач пытается втянуть в конфликт Белоруссию и всю Европу.

Ранее российский посол в Минске обвинил ВСУ в прицельном ударе по автобусу с детьми.