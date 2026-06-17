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Общество

Российский посол в Минске обвинил ВСУ в прицельном ударе по автобусу с детьми

Посол Грызлов: ВСУ прицельно ударили по автобусу с детьми в Брянской области
Telegram-канал «Егор Ковальчук»

Посол РФ в Белоруссии Борис Грызлов заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) прицельно ударили по автобусу с детской белорусской футбольной командой. Его слова приводит Telegram-канал российского посольства в Минске.

«Они прицельно ударили по пассажирскому автобусу. Это просто невозможно было не заметить, [его] нельзя перепутать с военной техникой. Они прекрасно понимали, что делают», — отметил Грызлов.

До этого врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук сообщил, что пассажиры, которые не пострадали после удара украинского дрона по автобусу под Брянском, находятся в ПВР и ждут сопровождающей колонны из Гомеля.

По его словам, пассажиров из атакованного автобуса, доставленных в ПВР, прикрывают военные.

17 июня ударный беспилотник атаковал на трассе А-240 двухэтажный автобус детско-юношеской спортивной школы №2 города Речицы, следовавший по маршруту Гомель — Геленджик.

В автобусе находились 44 человека, в том числе 28 детей-спортсменов. Предварительно, в результате атаки одна женщина не выжила. По последним данным, госпитализированы семь пострадавших, в том числе пятеро детей.

Ранее в Белгородской области от удара дрона в частном доме пострадали ребенок и взрослый.

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