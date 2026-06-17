Стало известно, когда попавшие под обстрел в Брянской области дети вернутся в Белоруссию

Белорусские дети вернутся из Брянской области в республику вечером или ночью

Группа белорусских детей, которая попала под обстрел в Брянской области, вернется обратно в республику поздно вечером или в ночь на 18 июня. Об этом ТАСС сообщили в Гомельском областном исполнительном комитете.

«Предполагается, что вернется группа сегодня поздно вечером, ночью», — сказали в облисполкоме.

Несколькими часами ранее врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук сообщил, что в регионе атаке беспилотника подвергся автобус с детской футбольной командой из Гомеля, направлявшейся на отдых в Геленджик. По его словам, атаку на автобус совершили военнослужащие ВСУ с использованием дрона самолетного типа.

В автобусе находились 44 человека, 28 из них — дети-спортсмены. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о теракте.

МИД Белоруссии, который осудил атаку ВСУ, назвал случившееся «очередным актом терроризма против мирного населения» и потребовал от Киева «исчерпывающих объяснений».

Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с министром здравоохранения Михаилом Мурашко поручил предпринять срочные меры для оказания помощи пострадавшим.

Ранее Мирошник допустил, что ВСУ намеренно отслеживали автобус с белорусскими детьми.