В Кремле отреагировали на удар ВСУ по автобусу с детьми в Брянской области

Песков назвал терактом удар ВСУ по автобусу с детьми в Брянской области

Удар Вооруженных сил Украины (ВСУ) по автобусу с белорусскими детьми в Брянской области является террористическим актом. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.

По его словам, «киевский режим устроил в Брянской области террористический акт».

На инцидент отреагировал МИД Белоруссии, который осудил атаку ВСУ, назвал случившееся «очередным актом терроризма против мирного населения» и потребовал от Киева «исчерпывающих объяснений».

Посол РФ в Белоруссии Борис Грызлов заявил, что украинские военные прицельно ударили по автобусу, поскольку его невозможно было перепутать с боевой техникой.

17 июня беспилотный летательный аппарат ВСУ атаковал на трассе А-240 двухэтажный автобус детско-юношеской спортивной школы №2 города Речицы, который ехал из Гомеля в Геленджик. В автобусе находились 44 человека, в том числе 28 детей-спортсменов.

В результате атаки БПЛА не выжила женщина, еще семь человек пострадали, среди которых пятеро — дети. Один ребенок находится в больнице в тяжелом состоянии. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о теракте.

Ранее белорусский депутат назвал удар ВСУ по автобусу попыткой Киева втянуть в конфликт Белоруссию и всю Европу.