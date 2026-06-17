Мирошник не исключил, что ВСУ намеренно отслеживали автобус с белорусскими детьми

Мирошник: автобус с детьми под Брянском мог стать намеренной целью ВСУ

Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник предположил в разговоре с ТАСС, что автобус с детьми в Брянской области намеренно отслеживали, чтобы затем нанести по нему удар.

Он уверен, что на сегодняшний день у дронов есть возможность четко идентифицировать транспорт, его номерные знаки, а также его принадлежность государствам.

«Я не исключаю возможности, что этот транспорт отслеживали, прежде чем нанести преднамеренный удар», — добавил дипломат.

До этого врио губернатора региона Егор Ковальчук в своем канале в «Максе» сообщил, что 17 июня атаке украинского беспилотника на трассе А240 в Брянской области подвергся двухэтажный автобус с детско-юношеской спортивной школы № 2 города Речицы, который следовал из Белоруссии по маршруту Гомель — Геленджик.

В автобусе находились 44 человека, 28 из них — дети-спортсмены. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о теракте. Белорусский депутат Олег Гайдукевич считает, что Украина на фоне неудач пытается втянуть в конфликт Белоруссию и всю Европу.

Ранее в минздраве Белоруссии назвали число раненых детей при атаке на автобус.