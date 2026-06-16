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Общество

Расследование дела в отношении главреда Baza завершено

Расследование уголовного дела в отношении главреда Baza Трифонова завершено
Григорий Сысоев/РИА Новости

Предварительное следствие в отношении главного редактора Telegram-канала Baza Глеба Трифонова и его коллеги Татьяны Лукьяновой завершено. Об этом ТАСС рассказал адвокат Алексей Михальчик.

«Об окончании следствия объявили на прошлой неделе, а сейчас заканчивается ознакомление с материалами уголовного дела», — сказал он.

24 июля прошлого года Глеба Трифонова и продюсера Baza Татьяну Лукьянову заключили под стражу. Их обвиняют в даче взяток сотрудникам правоохранительных органов. По словам адвоката Алексея Михальчика, общая сумма взяток по уголовному делу Трифонова не превышает 150 тысяч рублей.

Позже двое полицейских, фигурирующих в этом деле, в ходе очных ставок заявили, что Трифонов был осведомлен об их должностях. Однако они отказались раскрыть детали знакомства с журналистом.

При этом адвокат Михальчик отмечал, что сами силовики не смогли пояснить, при каких именно обстоятельствах обвиняемый узнал об их должностях.

Ранее главред Baza отказался от права не свидетельствовать против себя.

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