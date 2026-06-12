Раскрыта температура воды на морских курортах России

Вода постепенно прогревается на морских курортах России, в Ейске температура достигла уже +23°C. Об этом ТАСС заявила ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова.

«В районе Калининграда, Феодосии, Алушты и Ялты — +17°C. В Сочи — +18°C. В Евпатории, Анапе и Туапсе — +20°C. В Геленджике — +22°C. В Ейске — +23°C», — сказала она.

Накануне правительство России сообщило, что на открытие пляжного сезона разрешение получили 49 пляжей Анапы.

10 июня генеральный директор детского курорта «Вита» Василий Димоев на совещании с президентом России Владимиром Путиным заявил, что пляжи в Анапе готовы к туристическому сезону, а море пока «подогревают» хорошим настроением.

С 1 июня в Анапе стартовал купальный сезон. По словам главы города Светланы Масловой, отдыхающим будет разрешено посещать все пляжи, которые вывели из опасной зоны. Для купания доступны Центральный пляж от Лечебного пляжа до Тополиного проезда у санатория «Бимлюк», пляжи сел Витязево и Сукко, Золотая бухта, Высокий берег, Малая бухта, пляж 40 лет Победы, а также пляжи поселка Большой Утриш и другие.

Ранее синоптики рассказали, когда прогреется Черное море.