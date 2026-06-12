Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Война США и Израиля против Ирана
Общество

Раскрыта температура воды на морских курортах России

Гидрометцентр: температура воды на морских курортах России достигает +23°C
Liu Lei/XinHua/Global Look Press

Вода постепенно прогревается на морских курортах России, в Ейске температура достигла уже +23°C. Об этом ТАСС заявила ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова.

«В районе Калининграда, Феодосии, Алушты и Ялты — +17°C. В Сочи — +18°C. В Евпатории, Анапе и Туапсе — +20°C. В Геленджике — +22°C. В Ейске — +23°C», — сказала она.

Накануне правительство России сообщило, что на открытие пляжного сезона разрешение получили 49 пляжей Анапы.

10 июня генеральный директор детского курорта «Вита» Василий Димоев на совещании с президентом России Владимиром Путиным заявил, что пляжи в Анапе готовы к туристическому сезону, а море пока «подогревают» хорошим настроением.

С 1 июня в Анапе стартовал купальный сезон. По словам главы города Светланы Масловой, отдыхающим будет разрешено посещать все пляжи, которые вывели из опасной зоны. Для купания доступны Центральный пляж от Лечебного пляжа до Тополиного проезда у санатория «Бимлюк», пляжи сел Витязево и Сукко, Золотая бухта, Высокий берег, Малая бухта, пляж 40 лет Победы, а также пляжи поселка Большой Утриш и другие.

Ранее синоптики рассказали, когда прогреется Черное море.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Помощь с ипотекой для многодетных, первый матч ЧМ по футболу и бесплатная парковка в День России. Главное к утру 12 июня
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!