Путину рассказали, как «подогревают» море в Анапе

Путину доложили о состоянии пляжей в Анапе и о том, как греют море для детей

Пляжи в Анапе готовы к туристическому сезону, а море пока «подогревают» хорошим настроением. Об этом заявил генеральный директор детского курорта «Вита» Василий Димоев на совещании с президентом России Владимиром Путиным, пишет ТАСС.

Российский лидер поинтересовался у Димоева, в каком состоянии находятся пляжи в Анапе сейчас. Тот в свою очередь отметил, что, в частности, пляж на детском курорте «полностью открыт».

«Пытаемся сами даже согреть море, чтобы пойти и искупать детей. Поэтому у нас все хорошо», — пошутил Димоев.

На вопрос Путина, «как же вы греете море? Нагревателями?» он с улыбкой ответил, что вместе с детьми пытаются создать хорошее настроение.

С 1 июня в Анапе стартовал купальный сезон. По словам главы города Светланы Масловой, отдыхающим будет разрешено посещать все пляжи, которые вывели из опасной зоны. Для купания доступны Центральный пляж от Лечебного пляжа до Тополиного проезда у санатория «Бимлюк», пляжи сел Витязево и Сукко, Золотая бухта, Высокий берег, Малая бухта, пляж 40 лет Победы, а также пляжи поселка Большой Утриш. Купание на остальных пляжах будет разрешаться поэтапно, уточнила она.

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