Синоптики рассказали, когда прогреется Черное море

ЦГМС: вода в Черном море прогреется ко второй половине июня
Вода в Черном море станет комфортной для купания во второй половине июня. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Краснодарский центр по гидрометеологии и мониторингу окружающей среды (ЦГМС).

Собеседник агентства уточнил, что такой прогноз является предварительным. Наиболее высокая температура моря ожидается в самые жаркие месяцы лета на Кубани — в июле и августе. При этом специалисты отмечают, что температура воздуха в Краснодарском крае в этом году немного ниже средних многолетних значений, поэтому вода в море прогревается медленнее.

«Каждый сам выбирает для себя комфортные условия. Для большинства пока лучше принимать солнечные ванны рядом с морем», — отметил собеседник агентства.

22 мая «Известия» писали, что спрос у россиян на курорты побережья Черного моря для летнего отдыха вырос до 95% по сравнению с 2025 годом.

Наибольший рост спроса зафиксирован в Анапе (+95%), Витязево (+85%), Кабардинке (+63%), Геленджике (+41%) и Адлере (+40%). Специалисты отмечают рост бронирований в Краснодаре на 25%.

Далее по популярности у отдыхающих следуют Сочи, Сириус, Эсто-Садок, Ейск и Дивноморское. По данным сервиса, спрос на направления Краснодарского края на предстоящее лето вырос на 4% в годовом выражении.

Ранее стало известно, когда в Москве откроется купальный сезон.

 
