Власти Анапы показали пляжи, на которых с завтрашнего дня можно купаться

С завтрашнего дня на разрешенных для отдыха и плавания пляжах Анапы официально стартует купальный сезон. Об этом сообщила глава города Светлана Маслова в своем Telegram-канале.

По ее словам, отдыхающим будет разрешено посещать все пляжи, которые по официальному решению властей Краснодарского края ранее вывели из опасной зоны. Их Маслова перечислила в виде прикрепленных к посту карточек с картинками.

Судя по ним, для купания доступны Центральный пляж от Лечебного пляжа до Тополиного проезда у санатория «Бимлюк», пляжи сел Витязево и Сукко, Золотая бухта, Высокий берег, Малая бухта, пляж 40 лет Победы, а также пляжи поселка Большой Утриш.

«Купание на остальных песчаных пляжах будет разрешаться поэтапно: по мере проведения работ по отсыпке чистым песком и последующего исключения их из опасной зоны», — пояснила глава Анапы.

По словам Масловой, в общей сложности в «белый» список вошли песчаные пляжи протяженностью 4.5 км — километровый в селе Витязево и 3,5-километровый между Лечебным пляжем и «Бимлюком». Остальные пляжи, на которых разрешено купаться, являются галечными.

Открывающийся 1 июня купальный сезон в Анапе официально продлится до 30 сентября, уточняла Маслова ранее. До комфортной для купания температуры Черное море в районе курорта прогреется только во второй половине июня.

Ранее состояние моря в Анапе перед началом пляжного сезона сняли на видео.