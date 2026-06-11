Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Общество

Стало известно, сколько пляжей Анапы готовы к пляжному сезону

Правительство РФ: почти 50 пляжей в Анапе получили разрешение на открытие сезона
Veronika Zemlyannikova 72/Shutterstock

Правительство России сообщило, что на открытие пляжного сезона разрешение получили 49 пляжей Анапы. Заседание правкомиссии для координации работ по ликвидации последствий ЧС, вызванной крушением танкеров в Керченском проливе провел вице-премьер Виталий Савельев, передает РИА Новости.

«49 пляжей Анапы получили разрешение на открытие пляжного сезона», — говорится в сообщении.

10 июня генеральный директор детского курорта «Вита» Василий Димоев на совещании с президентом России Владимиром Путиным заявил, что пляжи в Анапе готовы к туристическому сезону, а море пока «подогревают» хорошим настроением.

С 1 июня в Анапе стартовал купальный сезон. По словам главы города Светланы Масловой, отдыхающим будет разрешено посещать все пляжи, которые вывели из опасной зоны. Для купания доступны Центральный пляж от Лечебного пляжа до Тополиного проезда у санатория «Бимлюк», пляжи сел Витязево и Сукко, Золотая бухта, Высокий берег, Малая бухта, пляж 40 лет Победы, а также пляжи поселка Большой Утриш и другие.

Ранее синоптики рассказали, когда прогреется Черное море.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
У футболистов проблемы с въездом в США перед ЧМ. И ФИФА тут бессильна
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!