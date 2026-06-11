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Общество

Украинцам впервые выдали лекарства из каннабиса по рецептам

«Киев24»: первые пациенты на Украине получили капли с медицинским каннабисом
Алексей Сухоруков/РИА Новости

На Украине пациентам впервые выдали рецептурные препараты на основе медицинского каннабиса. Об этом сообщил украинский телеканал «Киев24».

Лекарства получили жители Винницы — женщина с рассеянным склерозом и двое бывших военнослужащих ВСУ. Их диагнозы в сообщении не раскрываются. Рецепты выписали врачи местных неврологических и психоневрологических больниц.

Идею легализации медицинского каннабиса президент Украины Владимир Зеленский продвигал еще когда баллотировался в главы государства, а потом инициировал разработку законопроекта об этом. Его сначала зарегистрировали в Верховной раде, но в июле 2021 года депутаты его отклонили.

В июне 2022 года украинское правительство все-таки разрешило использовать марихуану в медицинских и научных целях. В феврале 2024 года закон об этом вступил в силу.

Первые зарегистрированные на Украине препараты на основе медицинского каннабиса — оральные капли испанского производства, их выпускает компания из научного парка Университета Аликанте. Препараты отпускаются строго по электронному рецепту от врача, выписанному на имя пациента. По оценкам Минздрава Украины, эти медикаменты могут получить около 6 млн пациентов в стране.

Ранее украинский политик сравнила свою страну с Колумбией.

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