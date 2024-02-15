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На Украине легализовали медицинскую марихуану

Владимир Зеленский подписал закон о легализации медицинской марихуаны

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Ints Kalnins/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о легализации медицинского каннабиса (марихуаны). Сообщение об этом появилось на сайте украинского парламента.

Согласно карточке документа, украинский лидер подписал «проект закона о регулировании обращения растений рода конопли в медицинских, промышленных целях, научной и научно-технической деятельности для создания условий расширения доступа пациентов к необходимому лечению онкологических заболеваний и посттравматических стрессовых расстройств, полученных в результате» боевых действий.

21 декабря 2023 года парламент Украины принял законопроект о медицинском каннабисе во втором чтении.

Позднее партия Юлии Тимошенко «Батькiвщина» внесла в Верховную раду проект об отмене легализации медицинского каннабиса. В пояснительной записке к постановлению говорилось, что принятие соответствующего закона сопровождалось многочисленными нарушениями установленной законом процедуры рассмотрения и голосования. В частности, при принятии законопроекта в Раде находилось недостаточное число депутатов для принятия закона.

Ранее Зеленский продлил военное положение и мобилизацию.

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