Рецепт от Зеленского: марихуана, проституция и казино

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский выступил в поддержку легализации медицинской марихуаны. В интервью «РБК-Украина» политик также подчеркнул, что не считает необходимой «полную легализацию» наркотиков.

«Медицинская марихуана, я считаю, — это нормально, в капельках она продается... Я за легалайз капелек — да», — заявил Зеленский.

Кроме того, кандидат выступил за «создание украинского Лас-Вегаса». По его мнению, легализация в одном из городов Украины проституции и игорного бизнеса позволит привлечь туда туристов и окажет позитивный эффект на экономику региона, сообщает ФАН. Второй тур выборов президента на Украине назначен ЦИК на 21 апреля, воскресенье. Противником Зеленского выступает действующий президент Украины Петр Порошенко.

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Сейчас на Украине запрещено использовать и исследовать марихуану для медицинских целей. Украинские СМИ ранее сообщали, что в Харькове в апреле 2018 года прошла первая в истории страны международная медицинская конференция, посвященная этой теме. Исследователи из США выступили с докладами, в которых указывается способность содержащегося в наркотике каннабидиола (CBD) оказывать «положительный эффект» при эпилепсии, онкологических заболеваниях.

Украинское законодательство относит коноплю и производные продукты к опасным психотропным веществам. Однако в марте 2019 года комитет Верховной рады по правам человека поддержал петицию о легализации медицинского каннабиса. Соответствующее обращение собрало более 25 тыс. подписей граждан. Марихуану, согласно позиции активистов, необходимо «изъять из списка наркотических веществ и их прекурсоров».

Врио министра здравоохранения Украины, американская врач Ульяна Супрун также поддержала петицию. По ее словам, каннабис «помогает облегчить страдания пациентов» и «нормализует самочувствие». Она добавила, что медицинское использование конопли — «нормальная мировая практика».

Использование марихуаны в медицинских целях в последнее время перестает быть преступлением в странах Америки и Европы. К 2016 году в США медицинская «травка» была легализована в 25 штатах. К началу 2018 года полностью легализовали как медицинское, так и рекреационное использование конопли штаты Аляска, Вашингтон, Калифорния, Колорадо, Массачусетс, Мэн, Невада, Орегон и округ Колумбия.

Эксперты исследовательской организации New Frontier Data считают, что к 2020 году рынок легальной марихуаны в США будет оцениваться в $21 млрд — против $5,7 млрд в 2015 году.

В октябре 2018 года сенат Канады также легализовал марихуану на территории страны. По данным агентства Associated Press, канадские власти также объявили об амнистии людей, обвиненных в хранении небольшого количества марихуаны — до 30 г. Канада стала первой страной-участницей «большой семерки» (G7), которая полностью легализовала марихуану. Данное решение раскритиковали управление ООН по наркотикам и преступности, а также российское Министерство иностранных дел, сообщает НСН.

МИД РФ убежден, что легализация марихуаны в Канаде — «грубое и преднамеренное» нарушение международного права, говорится в заявлении, опубликованном на сайте ведомства.

«Состоявшаяся 21 апреля 2016 года Специальная сессия Генеральной Ассамблеи ООН по мировой проблеме наркотиков в своем заключительном документе, за который, кстати, проголосовала и канадская делегация... заявила о том, что три антинаркотические конвенции являются «краеугольным камнем системы международного контроля над наркотиками», — говорится в заявлении МИДа.

Составители заявления отметили, что канадские власти нарушили Единую конвенцию о наркотических средствах 1961 года, Конвенцию о психотропных веществах 1971 года и Конвенцию ООН о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ 1988 года. По мнению представителей российского МИДа, принятый в Канаде закон станет «серьезным» препятствием для построения «общества, свободного от наркотиков».

В 2019 году заместитель главы МВД России Игорь Зубов заявил, что ряд стран Европы, а также США, пытаются создать правовые основы для формирования «легальной наркоэкономики». По его словам, мировой объем производства каннабиса уже достиг $40 млрд. Он подчеркнул, что Россия выступает категорически против легализации любых наркотиков.

Медицинское использование марихуаны разрешено также в Польше, Греции, Израиле и Хорватии. В России марихуана относится к I списку запрещенных веществ (вещества, изъятые из гражданского оборота без исключений). Употребление наркотика — административное правонарушение. Уголовным преступлением по статьям 228 — 230 УК РФ могут быть приобретение, хранение, перевозка, изготовление и переработка, а также сбыт наркотических веществ в значительном размере — от 6 г для марихуаны и от 2 г для гашиша.