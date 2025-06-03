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Общество
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На Украину завезут первое лекарство на основе каннабиса

Первое лекарство на основе каннабиса разрешали к ввозу на Украину
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Global Look Press

Первое лекарство на основе каннабиса разрешили к ввозу на Украину. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение на сайте Государственной службы Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками.

«Выдано первое разрешение на право ввоза на территорию Украины субстанции медицинской конопли. Разрешение выдано на вещество, которое зарегистрировано на Украине и внесено в Государственный реестр лекарственных средств Украины», — указано в сообщении.

Что это за лекарство и откуда оно будет ввезено на территорию Украины — не уточняется.

Закон о легализации медицинской марихуаны на Украине вступил в силу 16 августа 2024.

Препараты будут продаваться в форме оральных капель, твердых капсул и дентальных паст. Причем приобрести их можно будет только по электронному рецепту, в котором будет указываться лекарственная форма и дозировка, а также названия действующих веществ в составе.

Ранее в Германии легализовали каннабис.

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