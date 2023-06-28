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Зеленский призвал легализовать каннабис, чтобы помочь украинцам преодолеть «боль, стресс и травмы»

Президент Зеленский выступил за легализацию медицинского каннабиса на Украине на фоне СВО

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Ukrainian Presidential Press Service/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский предложил легализовать каннабис в стране. Об этом сообщает «Страна.ua».

«Все лучшие мировые практики, решения, какими бы сложными или непривычными они ни были, должны быть применены в Украине, чтобы всем украинским гражданам не пришлось терпеть боль, стресс и травмы войны», — заявил политик в обращении к депутатам.

По словам украинского лидера, легализация лекарств на основе каннабиса «для всех, кто в этом нуждается», будет честной.

Закон о легализации медицинского каннабиса был внесен в Верховную раду в 2022 году.

7 июня кабмин Украины поддержал законопроект о легализации медицинского каннабиса.

Глава украинского минздрава Виктор Ляшко уточнил, что выступающие против производства препаратов из каннабиса специально отождествляют лекарства на его основе и находящийся в незаконном обращении каннабис для того, чтобы нивелировать ценность его как лекарственного средства и дискредитировать саму идею его использования в медицинских целях.

Он добавил, что лекарства на основе каннабиса используются как болеутоляющие, для снятия спазмов мышц и сосудов, лечения анорексии, тревожных расстройств и посттравматических стрессовых расстройств.

Ранее в Twitter разрешили рекламировать каннабис.

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