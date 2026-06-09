В Дагестане ликвидировали факельное горение после взрывов на газопроводе

Факельное горение ликвидировано после взрывов на газопроводе в Кизилюрте

В Кизилюрте в Дагестане ликвидировали факельное горение после взрывов на магистральном газопроводе. Об этом сообщило республиканское управление МЧС России в Telegram-канале.

«После перекрытия задвижки на магистральном газопроводе факельное горение самоликвидировалось. В настоящее время наблюдается активное горение сухой травы разрозненными очагами на общей площади около 20 квадратных метров», — говорится в сообщении.

Вечером 9 июня на магистральном газопроводе в Дагестане произошли три взрыва. По данным МЧС России, диаметр взорвавшегося газопровода составляет 1200 мм. На место происшествия направлены необходимые силы — всего от РСЧС привлечено 25 человек и семь единиц техники, в том числе от МЧС 12 человек и три единицы техники.

Глава Кизилюрта Саид Маматханов сообщил, что в городе более 100 человек эвакуировали из домов из-за пожара после взрывов. По его словам, ближайшие к возгоранию улицы были перекрыты.

Ранее появились кадры с места взрыва на газопроводе в Кизилюрте.