В Дагестане эвакуировали более 100 человек из-за пожара после взрывов

В Кизилюрте более 100 человек эвакуировали из-за пожара после трех взрывов

В дагестанском Кизилюрте более 100 человек эвакуировали из домов из-за пожара после взрывов. Об этом сообщил ТАСС глава города Саид Маматханов.

«Две улицы, ближайшие к возгоранию, перекрыты. Эвакуированы более 100 человек. Федеральная трасса не перекрывалась», — сказал чиновник.

По его словам, данных о пострадавших нет.

Вечером 9 июня на магистральном газопроводе в Кизилюрте произошли три взрыва. Диаметр взорвашегося трубопровода составляет 1200 мм. На место происшествия направлены необходимые силы — всего от РСЧС привлечено 25 человек и семь единиц техники, в том числе от МЧС 12 человек и три единицы техники.

1 октября 2025 года в придорожном кафе, расположенном в селе Стальское Кизилюртовского района Дагестана, произошел взрыв бытового газа, из-за чего пострадали четыре человека. Пожара после случившегося не последовало. Пострадавших доставили в центральную городскую больницу Кизилюрта.

Ранее на подземном участке магистрального газопровода в Омской области произошел взрыв.