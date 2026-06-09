Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Выборы в Армении — 2026
Общество

Появились кадры с места взрыва на газопроводе в Кизилюрте

Очевидцы публикуют кадры с места взрыва газа в дагестанском Кизилюрте

Очевидцы публикуют в социальных сетях видеокадры мощного пожар, произошедшего в результате взрыва на газопроводе в Кизилюрте в Дагестане. Некоторые из них публикует Telegram-канал РИА «Дагестан».

На одном из роликов виден стоп огня, поднимающегося выше деревьев. Он такой большой, что виден за несколько километров от места инцидента.

До этого Главное управление (ГУ) МЧС по республике сообщило о трех взрывах, которые произошли на магистральном газопроводе в Дагестане.

По данным ведомства, сопровождавшиеся вспышкой взрывы, произошли вечером 9 июня в городе Кизилюрт. Диаметр взорвашегося газопровода составляет 1200 мм. На место происшествия направлены необходимые силы — всего от Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) привлечено 25 человек и семь единиц техники, в том числе от МЧС 12 человек и три единицы техники.

Ранее на АЗС в Пятигорске произошел взрыв.

 
Теперь вы знаете
Названы 7 навыков, которых не хватает выпускникам на старте карьеры
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!