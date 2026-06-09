Появились кадры с места взрыва на газопроводе в Кизилюрте

Очевидцы публикуют в социальных сетях видеокадры мощного пожар, произошедшего в результате взрыва на газопроводе в Кизилюрте в Дагестане. Некоторые из них публикует Telegram-канал РИА «Дагестан».

На одном из роликов виден стоп огня, поднимающегося выше деревьев. Он такой большой, что виден за несколько километров от места инцидента.

До этого Главное управление (ГУ) МЧС по республике сообщило о трех взрывах, которые произошли на магистральном газопроводе в Дагестане.

По данным ведомства, сопровождавшиеся вспышкой взрывы, произошли вечером 9 июня в городе Кизилюрт. Диаметр взорвашегося газопровода составляет 1200 мм. На место происшествия направлены необходимые силы — всего от Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) привлечено 25 человек и семь единиц техники, в том числе от МЧС 12 человек и три единицы техники.

Ранее на АЗС в Пятигорске произошел взрыв.