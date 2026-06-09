В Дагестане произошли взрывы на магистральном газопроводе

Три взрыва произошли на магистральном газопроводе в Дагестане. Об этом сообщает Главное управление (ГУ) МЧС по республике в Telegram-канале.

По данным ведомства, сопровождавшиеся вспцшкой взрывы произошли вечером 9 июня в городе Кизилюрт. Диаметр взорвашегося газопровода составляет 1200 мм. На место происшествия направлены необходимые силы — всего от РСЧС привлечено 25 человек и семь единиц техники, в том числе от МЧС 12 человек и три единицы техники.

В мае взрыв произошел в Пятигорске при разгрузке газовоза. В результате инцидента пострадали шесть человек, волна от детонации повредила соседние с АЗС здания. Кроме того, в многоэтажке на улице Ермолова выбило окна в 17 квартирах.

До этого в Барнауле на газовой автозаправке вспыхнул пожар. Один из работников станции получил ожоги. На кадрах с места происшествия был виден большой столб пламени над крышей заправки. Возгорание произошло в непосредственной близости от цистерн с газом.

Ранее несколько человек пострадали при взрыве газа в частном доме в Ингушетии.