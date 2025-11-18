Момент взрыва газа в Омской области попал на видео

На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Появились кадры возгорания после взрыва газа на подземном участке магистрального газопровода в селе Ростовка в Омском районе Омской области. Соответствующее видео опубликовала прокуратура региона в Telegram-канале.

На кадрах можно увидеть высокое пламя, развивающееся на ветру.

В надзорном ведомстве сообщили, что контролируют установление обстоятельств возгорания вблизи населенного пункта. По предварительной информации, никто не пострадал.

Губернатор региона Виталий Хоценко сообщил, что жителям Омского района ничего не угрожает.

Инцидент произошел рано утром 18 ноября. Местные жители рассказали, что взрывная волна затронула жилые кварталы, зарево от пожара было видно на большом расстоянии.

Комментируя ситуацию, Хоценко уточнил, что авария произошла на подземном участке магистрального газопровода-отвода. По одной из версий, произошла утечка газа из газопровода.

Ранее в жилом доме в Куркино Тульской области взорвался газ, здание частично обрушилось.

