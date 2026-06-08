Стивен Сигал объяснил, почему продает свой особняк в России

Стивен Сигал заявил, что продает особняк на Рублевке для улучшения условий жизни

Американский актер и спецпредставитель МИД России по вопросам российско-американских гуманитарных связей и общего культурно-исторического наследия Стивен Сигал в беседе с ТАСС объяснил, почему продает дом в Подмосковье. Он заявил, что хочет улучшить жилищные условия.

«Я просто увеличиваю размеры жилья», — сказал Сигал.

Актер выставил на продажу свой особняк в конце января. Объект площадью 500 квадратных метров, расположенный на Рублевке, включает двухэтажный дом, гараж на две машины, гостевой дом с баней и беседку для барбекю. Изначально Сигал хотел выручить с продажи дома 700 млн рублей. Затем цена снизилась до 650 млн рублей.

Как объяснила риелтор Ригина Гордеева, особняк Сигала не пользуется спросом у покупателей из-за маленького земельного участка в 15 соток. По мнению эксперта, такой размер земли не подходит для премиальной недвижимости. Она объяснила, что это «почти городская посадка», а не «классический люкс».

В 2016 году Сигал получил российское гражданство. 30 мая 2024 года «за большой вклад в развитие международного культурно-гуманитарного сотрудничества» президент РФ Владимир Путин наградил актера орденом Дружбы.

Ранее Сигал рассказал о своем общении с Путиным и Лавровым.