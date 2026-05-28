Риелтор назвала причину затянувшейся продажи дома Стивена Сигала на Рублевке

Риелтор Гордеева: Сигал не может продать дом на Рублевке из-за маленькой земли

Резиденция актера Стивена Сигала, выставленная на продажу с конца прошлого года, пока не нашла покупателя из-за недостаточной площади земельного участка. Об этом сообщила ТАСС риелтор Ригина Гордеева.

Особняк площадью 500 кв. м находится на участке в 15 соток. По мнению эксперта, такой размер земли не подходит для премиальной недвижимости. Это «почти городская посадка», а не «классический люкс».

«При бюджете в 650 млн рублей покупатель рассчитывает получить не просто дом, а приватность, дистанцию от соседей и особый уровень жизни», — отметила она.

Риелтор также добавила, что скорость продажи зависит от цены. При рыночной стоимости объект может быть продан за 6–12 месяцев. Если цена завышена, процесс может затянуться на 2–3 года.

«А если продается легенда вместо актива, то объект может зависнуть очень надолго», — подытожила она.

14 мая стало известно, что особняк Стивена Сигала в Подмосковье подешевел на 50 млн рублей. Изначально актер хотел выручить с продажи дома в охраняемом поселке «Конус» 700 млн рублей. Затем цена снизилась до 650 млн рублей.

Объект, расположенный на Рублевке, включает двухэтажный особняк, гараж на 2 машины, гостевой дом с баней и беседку для барбекю.

