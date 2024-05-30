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Путин вручил Сигалу государственную награду

Путин в ходе торжественной церемонии в Кремле вручил Сигалу орден Дружбы

Президент РФ Владимир Путин вручил государственную награду специальному представителю министерства иностранных дел страны, американскому актеру Стивену Сигалу. Об этом пишет ТАСС.

Торжественная церемония проходит 30 мая в Екатерининском зале Кремля. В ходе мероприятия глава государства наградил зарубежного артиста орденом Дружбы.

При этом в указе российского лидера о награждении Сигала отмечалось, что он был удостоен государственной награды за большой вклад в развитие международного сотрудничества. В частности, речь идет о взаимодействии между РФ и США в культурной и гуманитарной сферах.

7 мая в Кремле состоялась церемония инаугурации президента. На мероприятии в качестве гостя вместе с другими государственными деятелями и деятелями культуры присутствовал Сигал. Также американский актер прилетал в РФ на инаугурацию главы государства в 2018 году.

До этого артист рассказал, что в настоящее время работает над документальным фильмом о специальной военной операции (СВО) на Украине. Он назвал «большой задачей» создание правдивого рассказа о событиях в зоне конфликта.

Ранее Сигал навестил пострадавших в результате теракта в московском концертном зале «Крокус Сити Холл».

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