Сигал рассказал о своем общении с Путиным и Лавровым

Актер, специальный представитель МИД России по вопросам российско-американских гуманитарных связей и общего культурно-исторического наследия Стивен Сигал рассказал в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), что многому научился у президента РФ Владимира Путина и министра иностранных дел Сергея Лаврова. Об этом сообщает ТАСС.

«Это большая честь для меня быть знакомым с таким человеком, как Сергей Лавров, глава МИД России, которого я считаю величайшим дипломатом современности. Мне очень повезло быть знакомым с президентом Путиным, которого я считаю величайшим мировым лидером», — сказал актер.

Сигал добавил, что ему повезло стать спецпредставителем МИД России. По его словам, РФ является одним из лидеров в основании дипломатических институтов.

В апреле Сигал раскрыл, зачем снял фильм про СВО и события в Донбассе. Актер заявил, что хочет показать правду в своих картинах. По его словам, с начала специальной военной операции он сильно разочаровался в западной прессе.

Ранее россияне рассказали, как относятся к работе Путина.