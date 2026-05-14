Особняк Стивена Сигала в Подмосковье подешевел до 650 млн рублей

Стивен Сигал снизил до 650 млн цену на дом в России из-за отсутствия покупателей
Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

Особняк Стивена Сигала в Подмосковье подешевел на 50 млн рублей. «Газета.Ru» выяснила, что актер снизил цену впервые с января 2026 года.

Изначально Сигал хотел выручить с продажи дома в охраняемом поселке «Конус» 700 млн рублей. Однако с конца апреля объект на сайтах недвижимости предлагают уже за 650 млн рублей. Риелтор Юлия Юсова отметила, что такая стоимость может быть приемлема, только если особняк находится в безупречном состоянии. При этом, по ее словам, на рынке есть предложения с большей площадью, бассейнами и SPA-зонами.

Риелтор подчеркнула — отсутствие покупателей на дом Сигала может быть связано с изначально слишком амбициозной стоимостью.

«Звездное имя привлекает внимание, но не гарантирует сделку — для части покупателей это интересная история, но для большинства в таком бюджете важнее качество самого актива. Также дом площадью 500 кв. м на участке 15 соток в бюджете 650 млн конкурирует с более масштабными объектами, и это сужает круг потенциальных покупателей», — заявила Юсова.

По мнению риелтора, если в планах у актера побыстрее продать недвижимость, то ему, вероятно, придется существенно снижать цену.

Сам Сигал рассказывал, что ему в этом доме было комфортно и уютно. Он делился с потенциальными покупателями, что особняк многофункциональный и безопасный, так как находится в охраняемом поселке. По поводу продажи недвижимости актер говорил так: «На самом деле, думаю, что да, пришло время».

Ранее особняк Аллы Пугачевой потерял половину стоимости за три года.

 
