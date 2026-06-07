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Общество

Аэропорты Сочи и Геленджика временно ограничили прием и отправку рейсов

Росавиация сообщила о временном ограничении работы аэропортов Сочи и Геленджика
Telegram-канал «Аэропорт Сочи»

В аэропортах Сочи и Геленджика на территории Краснодарского края временно ограничены посадка и отправление самолетов. Об этом сообщил в своем Telegram-канале официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.

По его словам, введенные в этих двух аэропортах временные ограничения обусловлены необходимостью обеспечить безопасность полетов гражданской авиации.

Минобороны сообщило о сбитых над Черным морем украинских беспилотниках. В Сочи накануне поздно вечером обломки сбитого БПЛА упали на дорогу, и взрывная волна от их детонации выбила окна в оказавшейся поблизости маршрутке.

Сегодня утром атака беспилотников продолжилась в Севастополе, из-за украинского удара пришлось временно перекрыть КПП «Джанкой» между Крымом и Херсонской областью, на территории которой дроны атаковали многоэтажный жилой дом.

Ранее российский боец в одиночку отразил атаку шести украинских БПЛА.

 
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