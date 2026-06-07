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Армия

ВСУ выпустили почти сотню беспилотников по России

Минобороны: силы ПВО за ночь сбили 95 беспилотников ВСУ над регионами России
Valentyn Ogirenko/Reuters

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) за ночь обнаружили и уничтожили 95 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) над российскими регионами. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

По данным ведомства, украинские силы пытались атаковать Россию в период с 20:00 мск 6 июня до 07:00 мск 7 июня. Вражеские БПЛА были сбиты над 12 регионами РФ и акваторией Черного моря.

Атаки были пресечены в Белгородской, Брянской, Калужской областях, а также в Курской, Новгородской и Ростовской. Кроме того, украинские дроны обезврежены над территорией Смоленской, Тульской, Ярославской областей, Краснодарского края, в Московском регионе и в Крыму.

До этого сооснователь и главный конструктор компании Fire Point Денис Штилерман, которая занимается производством дронов и ракет для ВСУ, заявил, что украинская армия этим летом или осенью может попытаться ударить по Москве баллистикой. По его словам, у Украины для ракет, которые могут долететь до Москвы и «на приличной скорости влететь в цель», есть все, кроме двигателя. Его планируется испытать в этом месяце и в ближайшее время начать тестовые полеты. Штилерман отметил, что с помощью ракет Украина планирует нанести удары «по знаковым целям в столице России».

Ранее «Газета.Ru» рассказывала, как армии борются с FPV-дронами.

 
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