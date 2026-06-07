Около 12 дронов ВСУ атаковали многоэтажку в Херсонской области

Около 12 ударных беспилотников ВСУ атаковали многоэтажное здание в тыловом районе Херсонской области. Об этом сообщил РИА Новости российский оператор БПЛА с позывным «Грин».

«По одному из населенных пунктов противник нанес порядка 12–13 ударов беспилотниками самолетного типа. Разбирали многоэтажное здание», — сказал он.

Как утверждает «Грин», противник наращивает атаки не только против военных, но и против гражданских районов, из-за чего страдает гражданское население.

4 июня украинские войска совершили массированную атаку в непосредственной близости от Запорожской АЭС. Было зафиксировано свыше 20 ударов.

До этого ВСУ устроили самую массированную атаку на Санкт-Петербург и Ленобласть за время проведения СВО. Из-за беспилотников временно закрыли въезд в Кронштадт. В Ленобласти начался пожар на объекте Минобороны, в Большой Ижоре эвакуировали более 600 человек. Атаке подверглись и другие регионы России. Что известно о налете дронов — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Курской области из-за атак дронов ВСУ пострадали два человека.