В Севастополе отражают украинскую атаку

Развожаев: один беспилотник сбит в районе Фиолента в Севастополе

Беспилотник Вооруженных сил Украины перехватили в районе мыса Фиолент в Севастополе. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

«В Севастополе военные отражают атаку ВСУ, работает ПВО и мобильные огневые группы. Уже сбит 1 БПЛА в районе Фиолента», — написал он.

Губернатор отметил, что в период действия режима «беспилотная опасность» нельзя находиться на открытых пространствах.

Накануне Развожаев сообщал, что два человека пострадали в результате атаки украинских беспилотных летательных аппаратов на Севастополь. Один во время атаки находился на улице, другой в своем частном доме в СНТ, рассказал губернатор.

Кроме того, попадание БПЛА в торец пятиэтажного жилого дома зафиксировали в районе проспекта Победы. Дрон не взорвался, жильцов эвакуировали. Еще два многоквартирных дома были повреждены в Ленинском районе, добавил он.

Ранее в Брянской области четверо детей пострадали в результате атаки ВСУ.