Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Выборы в Армении — 2026
Армия

В Севастополе отражают украинскую атаку

Развожаев: один беспилотник сбит в районе Фиолента в Севастополе
Константин Михальчевский/РИА Новости

Беспилотник Вооруженных сил Украины перехватили в районе мыса Фиолент в Севастополе. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

«В Севастополе военные отражают атаку ВСУ, работает ПВО и мобильные огневые группы. Уже сбит 1 БПЛА в районе Фиолента», — написал он.

Губернатор отметил, что в период действия режима «беспилотная опасность» нельзя находиться на открытых пространствах.

Накануне Развожаев сообщал, что два человека пострадали в результате атаки украинских беспилотных летательных аппаратов на Севастополь. Один во время атаки находился на улице, другой в своем частном доме в СНТ, рассказал губернатор.

Кроме того, попадание БПЛА в торец пятиэтажного жилого дома зафиксировали в районе проспекта Победы. Дрон не взорвался, жильцов эвакуировали. Еще два многоквартирных дома были повреждены в Ленинском районе, добавил он.

Ранее в Брянской области четверо детей пострадали в результате атаки ВСУ.

 
Теперь вы знаете
Понты действительно дороже денег. 5 парадоксов экономики
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!