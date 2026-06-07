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Движение через пункт пропуска «Джанкой» перекрыто из-за украинского удара

Сальдо: движение через «Джанкой» перекрыто из-за повреждения моста в Чонгаре
Telegram-канал «Владимир Сальдо»

Движение автомобилей через пункт пропуска «Джанкой», расположенный на административной границе между Крымом и Херсонской областью, временно перекрыто в связи с украинским ударом по мосту в районе поселка Чонгар. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.

«В результате ночной атаки БПЛА повреждено мостовое полотно в районе н.п. Чонгар. В целях безопасности движение через АПП «Джанкой» временно перекрыто», — написал Сальдо.

В данный момент проезд осуществляется через автомобильные пункты пропуска «Армянск» и «Перекоп», подчеркнул губернатор.

На месте работают профильные службы. О сроках восстановления движения будет сообщено дополнительно, добавил он.

До этого губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщал, что в городе отражают атаку ВСУ, работает ПВО и мобильные огневые группы. По его данным, ВС РФ сбили один беспилотник в районе Фиолента — мыса на Гераклейском полуострове на юго-западном побережье Крыма.

Ранее два жителя Севастополя пострадали при атаке украинских БПЛА.

 
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