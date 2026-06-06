В Сочи взрывная волна от БПЛА выбила стекла в маршрутке с пассажирами

В Хостинском районе Сочи обломки беспилотника упали на дорогу, написал в Telegram-канале оперштаб Краснодарского края.

Там уточнили, что взрывная волна выбила стекла в маршрутке, в которой ехали 15 человек. Они не пострадали.

По словам местных жителей, в Сочи и на федеральной территории «Сириус» тоже упали обломки дронов. На места их падения прибыли экстренные службы.

До этого Вооруженные силы Украины устроили самую массированную атаку на Санкт-Петербург и Ленинградскую область за время проведения спецоперации. Из-за беспилотников временно закрыли въезд в Кронштадт. Власти объявили об отмене фестиваля «Паруса Кронштадта» в парке «Остров фортов» 6 и 7 июня.

В Ленобласти начался пожар на объекте Минобороны, в Большой Ижоре эвакуировали более 600 человек. Атаке подверглись и другие регионы России. Что известно о налете дронов — в материале «Газеты.Ru».

Ранее неизвестный дрон ликвидировал лидера ИГ (организация запрещена в России).