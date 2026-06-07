РИА Новости: российский морпех из пулемета сбил шесть летевших на него дронов

Российский морской пехотинец уничтожил из пулемета шесть ударных беспилотников ВСУ, которые одновременно атаковали его позицию. Об этом РИА Новости сообщил военнослужащий соединения морской пехоты группировки войск «Центр» с позывным «Буша».

По его словам, отличился боец с позывным «Хантер». Во время одного из боевых эпизодов на российского бойца была направлена группа ударных дронов. Военнослужащий укрылся в окопе и короткими очередями из пулемета последовательно сбивал беспилотники, заходившие на атаку. «Буша» обратил внимание, что военнослужащий может поражать FPV-дроны из пулемета с расстояния около 70 метров.

Кроме того, морпех отметил значительный рост количества украинских дронов по сравнению с прошлым годом.

По его словам, если раньше между налетами беспилотников были относительно спокойные периоды, то теперь БПЛА находятся в воздухе практически постоянно. Военнослужащий подчеркнул, что число дронов заметно увеличилось, а периодов затишья фактически не осталось.

Ранее российский морпех уже взял в плен троих бойцов ВСУ, используя знание украинского языка.