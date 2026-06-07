Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Выборы в Армении — 2026
Армия

Российский боец в одиночку отразил атаку шести беспилотников ВСУ

РИА Новости: российский морпех из пулемета сбил шесть летевших на него дронов
Сергей Бобылев/РИА Новости

Российский морской пехотинец уничтожил из пулемета шесть ударных беспилотников ВСУ, которые одновременно атаковали его позицию. Об этом РИА Новости сообщил военнослужащий соединения морской пехоты группировки войск «Центр» с позывным «Буша».

По его словам, отличился боец с позывным «Хантер». Во время одного из боевых эпизодов на российского бойца была направлена группа ударных дронов. Военнослужащий укрылся в окопе и короткими очередями из пулемета последовательно сбивал беспилотники, заходившие на атаку. «Буша» обратил внимание, что военнослужащий может поражать FPV-дроны из пулемета с расстояния около 70 метров.

Кроме того, морпех отметил значительный рост количества украинских дронов по сравнению с прошлым годом.

По его словам, если раньше между налетами беспилотников были относительно спокойные периоды, то теперь БПЛА находятся в воздухе практически постоянно. Военнослужащий подчеркнул, что число дронов заметно увеличилось, а периодов затишья фактически не осталось.

Ранее российский морпех уже взял в плен троих бойцов ВСУ, используя знание украинского языка.

 
Теперь вы знаете
Понты действительно дороже денег. 5 парадоксов экономики
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!