Отец американского миллиардера Илона Маска, бизнесмен и торговец драгоценными камнями Эррол Маск сообщил РИА Новости, что отдал бы Нобелевскую премию мира президенту США Дональду Трампу.

Маск-старший считает американского лидера «лучшим кандидатом».

«Это человек, который изо всех сил старается сделать так, чтобы в мире все было нормально», — описал он Трампа.

Маск-старший напомнил, что лидер венесуэльской оппозиции Мария Корина Мачадо, которая получила награду в прошлом году, в итоге передала ее президенту США.

В январе Трамп написал письмо премьер-министру Норвегии Йонасу Гару Стёре, в котором заявил, что раз его страна не присудила ему Нобелевскую премию мира, то он больше не считает себя обязанным думать исключительно о мире. Также он снова отметил, что Дания неспособна защитить Гренландию от России и Китая, и усомнился в ее «праве собственности» на остров.

В Норвегии получение письма подтвердили — Стёре добавил, что несколько раз объяснял Трампу, что премию присуждает не страна, а независимый Нобелевский комитет. В 2025 году помощник президента Владимира Путина Юрий Ушаков сообщил о готовности РФ поддержать выдвижение президента США на «Нобеля».

Ранее отцу Маска разрешили сидеть на пасхальной службе в храме Христа Спасителя.