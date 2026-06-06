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Общество

«Старается, чтобы в мире все было нормально»: отец Маска считает Трампа достойным «Нобеля»

Эррол Маск сообщил, что отдал бы Нобелевскую премию мира Трампу
РИА Новости/Reuters

Отец американского миллиардера Илона Маска, бизнесмен и торговец драгоценными камнями Эррол Маск сообщил РИА Новости, что отдал бы Нобелевскую премию мира президенту США Дональду Трампу.

Маск-старший считает американского лидера «лучшим кандидатом».

«Это человек, который изо всех сил старается сделать так, чтобы в мире все было нормально», — описал он Трампа.

Маск-старший напомнил, что лидер венесуэльской оппозиции Мария Корина Мачадо, которая получила награду в прошлом году, в итоге передала ее президенту США.

В январе Трамп написал письмо премьер-министру Норвегии Йонасу Гару Стёре, в котором заявил, что раз его страна не присудила ему Нобелевскую премию мира, то он больше не считает себя обязанным думать исключительно о мире. Также он снова отметил, что Дания неспособна защитить Гренландию от России и Китая, и усомнился в ее «праве собственности» на остров.

В Норвегии получение письма подтвердили — Стёре добавил, что несколько раз объяснял Трампу, что премию присуждает не страна, а независимый Нобелевский комитет. В 2025 году помощник президента Владимира Путина Юрий Ушаков сообщил о готовности РФ поддержать выдвижение президента США на «Нобеля».

Ранее отцу Маска разрешили сидеть на пасхальной службе в храме Христа Спасителя.

 
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