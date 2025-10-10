В Кремле поддержали выдвижение Трампа на Нобелевскую премию мира

Ушаков заявил о готовности РФ поддержать выдвижение Трампа на премию мира

Россия в данный момент готова поддержать выдвижение президента США Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира. Об этом помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил журналисту кремлевского пула Александру Юнашеву.

«Я думаю, в данный момент [Россия] поддержала бы, если бы нас спросили», — сказал Ушаков.

По данным букмекеров, вероятность того, что президент США получит премию мира, составляет 3%. На этом фоне агентство Bloomberg писало, что в Норвегии ждут экономических и дипломатических последствий, если президент США не получит Нобелевскую премию мира.

10 октября Нобелевский комитет объявит лауреата премии мира, получить которую так долго стремится Трамп. Политик с самого возвращения в Белый дом неоднократно говорил о своем желании завладеть наградой, а потому прикладывал усилия, чтобы предстать миротворцем. Каковы шансы президента США на успех — в материале «Газеты.Ru».

