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Общество

В России признали «Мемориал» террористической организацией

«Мемориал» и более 30 его структур признали террористическими организациями
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Росфинмониторинг внес организацию «Мемориал» (организация включена Минюстом в список иноагентов) и более 30 ее структурных подразделений в перечень террористов и экстремистов. Об этом свидетельствуют данные на сайте ведомства.

Из перечня следует, что в России признаны террористическими ряд российских региональных организаций, связанных с «Мемориалом», Антидискриминационный центр «Мемориал», «Мемориал Украины», Правозащитный центр «Мемориал» и другие.

Также в список внесли отделения организации в Литве, Израиле, Чехии, Германии, Польше, Франции, Италии и Швейцарии.

В апреле Верховный суд (ВС) России признал «Мемориал» экстремистской организацией и запретил его деятельность на территории страны. Судебное заседание прошло в закрытом режиме.

В ВС пояснили, что решение было принято в связи с антироссийским характером деятельности организации, которая направлена на уничтожение фундаментальных основ российской государственности. В суде считают, что под воздействием «деструктивной идеологии, на которой базируется деятельность организации, ее участники совершают экстремистские преступления».

Ранее в Госдуме высказались о табличках признанного экстремистским «Мемориала».

 
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