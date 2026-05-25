Война США и Израиля против Ирана
«Паника и страх»: Лантратовой рассказали о первых минутах трагедии в Старобельске

У находившихся в общежитии студентов в Старобельске во время теракта ВСУ практически не было шансов на спасение. Первой реакцией детей на удары стали паника и страх, рассказал корреспондент RT Мурад Газдиев омбудсмену Яне Лантратовой, осмотревшей место трагедии.

«Они же дети. Паника, страх. Они не знают, куда бежать, что делать», — рассказал Газдиев, добавив, что вслед за ударом произошло обрушение сотен тонн завалов.

Напомним, также журналист сообщил уполномоченной по правам человека о первых минутах спасательной операции, в ходе которой из-под завалов раздавались крики детей. По его словам, находившихся наверху учащихся удалось оперативно спасти, а тех, кто был внизу, вытащить не смогли из-за угрозы дальнейшего обрушения.

На место атаки ВСУ в Старобельске Яна Лантратова приехала накануне для работы с иностранными журналистами, которые тоже прибыли в город. Всего в город, где произошла атака украинских сил на колледж, приехали более 50 журналистов. Им, в частности, показали обломки украинских беспилотников, на одном из которых была установлена американская антенна Starlink.

24 мая глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил, что число детей, пострадавших при атаке на колледж в Старобельске, возросло до 44. Ещё 21 ребёнка не удалось спасти.

На Западе ранее заявили, что удар ВСУ по Старобельску невозможно оправдать.

 
