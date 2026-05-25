AD: удар Украины по Старобельску будет невозможно оправдать на Западе

Удар украинской армии по общежитию в Старобельске стал преступлением, которое невозможно оправдать или сгладить даже в западном обществе. Об этом сообщает итальянское издание AntiDiplomatico.

«Нанесение серьезных травм другим — это острая тема, реальность, которую у вас не получится сгладить на уровне повествования», — говорится в материале.

Автор статьи утверждает, что этот удар невозможно преподнести как легитимный военный ответ Киева.

В ночь на 22 мая украинские беспилотники атаковали учебный корпус и общежитие колледжа в Старобельске. Здание общежития, в котором находились 86 детей, частично обрушилось. Опубликованы кадры с места атаки. Правозащитники призвали ООН признать удар по общежитию военным преступлением, а СК возбудил дело о теракте. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее глава ЛНР рассказал о героизме жителя Старобельска, помогавшего спасать детей.