Иностранным журналистам в Старобельске показали обломки украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), на одном из которых была установлена американская антенна Starlink. Об этом сообщает РИА Новости.

Журналистам продемонстрировали различные фрагменты беспилотников, которыми Вооруженные силы Украины (ВСУ) наносили удар по зданиям колледжа и общежития. По данным источника, в числе обломков оказалась антенна американского терминала Starlink, который был установлен на одном из БПЛА.

24 мая более 50 иностранных журналистов приехали в Старобельск на место атаки ВСУ на колледж.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова писала, что в Луганскую народную республику (ЛНР) прибыли представители СМИ из 19 стран, включая Австрию, Бразилию, Великобританию, Германию, Китай, США, Турцию и Францию. По ее словам, Япония запретила своим журналистам участвовать в поездке. Она также отметила, что представители BBC официально отказались от визита, а CNN оказались «в отпуске».

Украинские беспилотники в ночь на 22 мая атаковали учебный корпус и общежитие колледжа в Старобельске. Здание общежития, в котором находилось 86 детей, частично обрушилось. В Кремле назвали эту атаку «чудовищной». Правозащитники призвали ООН признать удар по общежитию военным преступлением, а СК возбудил дело о теракте.

