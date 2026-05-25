Лантратовой показали руины общежития в Старобельске после теракта ВСУ

Корреспондент RT Мурад Газдиев показал омбудсмену Яне Лантратовой, что осталось от общежития в Старобельске после теракта ВСУ. Он рассказал ей о первых минутах спасательной операции, в ходе которой из-под завалов раздавались крики детей.

Журналист уточнил, что после ударов все было завалено до третьего этажа.

«Самое страшное было, когда мы приехали, и под завалами ещё дети кричали, ― рассказал Газдиев. ― Некоторых из них, которые были повыше, спасатели быстро вытащили. А ребята, которые были пониже ― все буквально слышали, как они кричат, но из-за того, что всё могло обрушиться, их не смогли вытащить».

Лантратова выразила соболезнования близким погибших.

«Это очень страшно. Я видела видео [с места трагедии], где были слышны крики родителей, и как мама, как правозащитник, я даже не могу представить, что ощущает мать в этот момент. Мы скорбим с ними», ― сказала омбудсмен.

Напомним, на место атаки ВСУ в Старобельске Яна Лантратова приехала накануне для работы с иностранными журналистами, которые тоже прибыли в город. Всего в город, где произошла атака украинских сил на колледж, приехали более 50 журналистов. Им, в частности, показали обломки украинских беспилотников, на одном из которых была установлена американская антенна Starlink.

24 мая глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил, что число детей, пострадавших при атаке на колледж в Старобельске, возросло до 44. Ещё 21 ребёнка не удалось спасти.

Ранее тяжелораненые дети рассказали, как спасались из-под атаки ВСУ на колледж в ЛНР.

 
