Федеральный омбудсмен прибыла в Старобельск после атаки ВСУ

РИА Новости: омбудсмен Лантратова прибыла в Старобельск на место теракта

Уполномоченный по правам человека Яна Лантратова прибыла в Старобельск после атаки ВСУ на колледж. Об этом сообщил корреспондент РИА Новости.

По данным агентства, омбудсмен приехала для работы с иностранными журналистами, которые тоже прибыли в город.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что в ЛНР прибыли представители СМИ из 19 стран, в числе которых Австрия, Бразилия, Великобритания, Германия, Китай, США, Турция и Франция.

В ночь на 22 мая украинские беспилотники атаковали учебный корпус и общежитие колледжа. Как сообщили в Следственном комитете России, удар нанесли четырьмя БПЛА самолетного типа.

Во время атаки в общежитии находились 86 студентов и один сотрудник. По последним данным, 21 человека спасти не удалось. Здание общежития частично обрушилось.

В Кремле произошедшее назвали чудовищной атакой. Правозащитники призвали ООН признать удар по общежитию военным преступлением. После случившегося СК возбудил уголовное дело о теракте. В ЛНР 24 и 25 мая объявлены днями траура.

