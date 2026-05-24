Выросло число пострадавших детей при атаке ВСУ на колледж в Старобельске

Число пострадавших детей при атаке ВСУ на колледж в Старобельске возросло до 44
ГУ МЧС России по ЛНР/MAX

Число детей, пострадавших при атаке на колледж в Старобельске, возросло до 44. Об этом сообщил глава Луганской народной республики Леонид Пасечник, передает РИА Новости.

Всего пострадали 44 студента, еще 21 не удалось спасти, сказал Пасечник на встрече с представителями СМИ.

24 мая более 50 иностранных журналистов прибыли в Старобельск, где произошла атака украинских сил на колледж. Там журналистам, в частности, показали обломки украинских беспилотников, на одном из которых была установлена американская антенна Starlink.

В ночь на 22 мая украинские беспилотники атаковали учебный корпус и общежитие колледжа в Старобельске. Здание общежития, в котором находились 86 детей, частично обрушилось. Правозащитники призвали ООН признать удар по общежитию военным преступлением, а СК возбудил дело о теракте. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в ООН отреагировали на удар ВСУ по Старобельску.

 
