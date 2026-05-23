Володин рассказал о новых выплатах для многодетных семей

Благодаря новому закону о поддержке многодетных семей выплаты смогут получать родители более 231 тыс. детей. Об этом сообщил председатель Госдума Вячеслав Володин.

По его словам, новые правила затронут более 231 тыс. детей. Он также отметил, что закон приняли по поручению президента России Владимира Путина после обращений граждан во время прямой линии.

С 22 мая в России начал действовать закон, расширяющий меры поддержки многодетных семей. Теперь семьи сохранят ежемесячное пособие на рождение и воспитание ребенка, если среднедушевой доход превышает прожиточный минимум в регионе не более чем на 10%.

Норма будет действовать для всех получателей социальной выплаты с начала 2026 года в беззаявительном порядке.

С 2026 года в России также начала действовать ежегодная семейная выплата для работающих родителей, у которых есть двое и более детей. По сути, речь идет о возврате части уплаченного налога на доходы физических лиц (НДФЛ). Россияне могут получить более 100 тыс. рублей за счет выплаты в ряде случаев, сообщил «Газете.Ru» кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

Ранее в России начали пересмотр отказов в едином пособии для многодетных семей.