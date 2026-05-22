В России начали пересмотр отказов в едином пособии для многодетных семей

В России приступили к пересмотру отказов в единых пособиях для многодетных семей, которые не получали их из-за небольшого превышения дохода. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе Социального фонда РФ.

«Социальный фонд приступил к проактивному пересмотру отказов, вынесенных семьям из-за превышения доходов», — говорится в сообщении.

Пересмотр отказов, сделанных в 2026 году, будет сделан автоматически. Пособие назначат без каких-либо действий со стороны семьи.

О решении родители смогут узнать через «Госуслуги». Уведомления начнут приходить 22 мая.

В среднем по стране пособие для многодетных составляет 9,2 тыс. рублей на ребенка.

С 22 мая в России изменились правила назначения единого пособия для многодетных семей. Теперь небольшое превышение дохода не будет препятствием к получению выплаты.

Ранее сообщалось, что россияне могут получить около 35 тыс. руб. пособия на ребенка.

 
