Аэропорт Калуги приостановил работу

В аэропорту Калуги ввели ограничения на полеты

В аэропорту Калуги ввели ограничения на полеты. Об этом сообщила Росавиация.

«Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — говорится в публикации.

В Росавиации пояснили, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.

До этого в московском аэропорту Жуковский сняли ограничения на прием и выпуск самолетов.

Работу аэропортов Домодедово и Внуково ранее также ограничивали.

20 мая примерно в 08:00 (мск) мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об уничтожении беспилотного летательного аппарата на подлете к российской столице.

Ранее в аэропорту Шереметьево упал беспилотник.